Несчастный случай в Зардабе:

В Зардабском районе ученица 9-го класса погибла в результате несчастного случая.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Даккаоба.

Музаффарли Сельджан Эльвин гызы 2006 года рождения по неосторожности погибла от удара электрическим током.