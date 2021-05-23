https://news.day.az/society/1345197.html Несчастный случай в Зардабе: погибла школьница
Несчастный случай в Зардабе: погибла школьница
В Зардабском районе ученица 9-го класса погибла в результате несчастного случая.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Даккаоба.
Музаффарли Сельджан Эльвин гызы 2006 года рождения по неосторожности погибла от удара электрическим током.
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