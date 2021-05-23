https://news.day.az/society/1345213.html В Исмаиллы "Mercedes" упал в овраг, есть пострадавшие
В Исмаиллы "Mercedes" упал в овраг, есть пострадавшие
В селе Намазгах Исмаиллинского района легковой автомобиль марки "Mercedes" перевернулся и упал в овраг.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в селе Намазгах Исмаиллинского района легковой автомобиль марки "Mercedes" перевернулся и упал в овраг.
Вызванные на место происшествия спасатели Государственной службы пожарной охраны МЧС извлекли из автомобиля 2 человек, оказавшихся зажатыми в транспортном средстве.
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