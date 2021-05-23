Тело Таира Салахова доставлено в Баку

Тело умершего в Германии народного художника Азербайджана Таира Салахова доставлено в Баку.

Об этом АПА сообщила сестра покойного Зарифа Салахова, передает Day.Az.

Она отметила, что тело ее брата отправлено в мечеть "Тезе Пир" и завтра он будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения.