https://news.day.az/society/1345246.html Тело Таира Салахова доставлено в Баку
Тело Таира Салахова доставлено в Баку
Тело умершего в Германии народного художника Азербайджана Таира Салахова доставлено в Баку.
Об этом АПА сообщила сестра покойного Зарифа Салахова, передает Day.Az.
Она отметила, что тело ее брата отправлено в мечеть "Тезе Пир" и завтра он будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения.
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