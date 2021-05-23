Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +16...+21°C, днем +25...+30°C, в Баку - ночью +18...+20°C, днем +28...+30°C.

Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает, что 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами - до 20-23 м/с.

Согласно медико-метереологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается ветер хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

24 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром местами будет туман, умеренный западный ветер в некоторых районах может усилиться.

Температура воздуха составит ночью +18...+23°C, днем +30...+35°C, в горах - ночью +12...+17°C, днем +21...+26°C.