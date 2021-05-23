Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 25 406 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 19 332, вторую дозу получили 6 074 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 986 969, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 134 376, вторую дозу получили 852 593 человека.