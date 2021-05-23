В Азербайджане произошло землетрясение

В Имишлинском районе зафиксировано землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 18:20 по местному времени в Имишлинском районе, в 21 км к западу от станции Саатлы.

Магнитуда землетрясения составила 3 ​​балла, а глубина на уровне 45-ти километров.