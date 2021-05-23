https://news.day.az/society/1345370.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Имишлинском районе зафиксировано землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 18:20 по местному времени в Имишлинском районе, в 21 км к западу от станции Саатлы.
Магнитуда землетрясения составила 3 балла, а глубина на уровне 45-ти километров.
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