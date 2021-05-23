https://news.day.az/society/1345373.html В Хырдалане на крыше здания обнаружено тело мужчины
В Хырдалане на крыше здания обнаружено тело мужчины
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило обращение в связи с обнаружением тела одного человека на крыше здания в городе Хырдалан Абшеронского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были вызваны спасатели Службы спасения особого риска министерства.
В результате принятых мер тело Алиева Руслана Рафиг оглу (1977 г.р.) было спущено с крыши пятиэтажного жилого дома.
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