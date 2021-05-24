В Барде сгорел чайный дом

В Бардинском районе на улице Чай Сахили произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар, вспыхнувший в чайной, перекинулся на объекты, расположенные поблизости.

Как сообщили пресс-службе МЧС, пожар был потушен благодаря усилиям сотрудников противопожарной службы министерства.

Пострадавших при пожаре нет.