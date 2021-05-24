https://news.day.az/society/1345405.html В Барде сгорел чайный дом
В Барде сгорел чайный дом
В Бардинском районе на улице Чай Сахили произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар, вспыхнувший в чайной, перекинулся на объекты, расположенные поблизости.
Как сообщили пресс-службе МЧС, пожар был потушен благодаря усилиям сотрудников противопожарной службы министерства.
Пострадавших при пожаре нет.
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