Азербайджан достойно представлен на международных мероприятиях

В рамках государственных мероприятий, посвященных 25-летию членства Российской Федерации в Совете Европы, 19 мая 2021 года в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялось международное мероприятие "Электронное правосудие: прозрачность, эффективность и доступ к юстиции".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие, организованное этим учебным заведением, занимающим особое место в формировании политиков мирового уровня, от имени Совета Европы в качестве главы Европейской комиссии по эффективности правосудия (SEPEJ / CEPEJ) открыл азербайджанский судья Рамин Гурбанов и выступил с докладом по теме. На заседании с приветственной речью приняли участие председатель Союза судей России Виктор Момотов, официальные лица Совета Европы, а также заместитель председателя Парламентской ассамблеи. На заседании также была представлена ​​книга бывшего председателя Европейского суда по правам человека профессора Линоса-Александра Сицилианоса "Индивидуальные жалобы в системе Европейской конвенции о правах человека".

При этом в рамках сессии "Цифровизация судебной системы и правосудия" Петербургского Международного Юридического Форума, проводимого ежегодно при поддержке президента России 18-22 мая 2021 года, по приглашению руководства Министерства юстиции РФ глава Европейской комиссии по эффективности правосудия Совета Европы Рамин Гурбанов рассказал о ситуации с внедрением электронного правосудия в странах Европы и о достигнутых результатах в этой сфере. На данной сессии также присутствовали генеральный директор Ирландской судебной службы Анжела Денниг и другие официальные лица.

Отметим, что на указанном форуме приняли участие государственные деятели Европы и СНГ, руководители органов юстиции, судебных органов, прокуратуры и других ведомств, известные специалисты в различных областях права, видные ученые, а также представители авторитетных юридических компаний и международных организаций.