https://news.day.az/society/1345434.html В Баку произошло тяжелое ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
В Баку произошло тяжелое ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, авария произошла на автодороге Масазыр-Новханы в поселке Масазыр Абшеронского района. В результате столкновения двух автомобилей LADA 15-БВ-216 и 99-ВК-812 пострадали четыре человека.
На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, чтобы вытащить людей из деформированного салона автомобиля.
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