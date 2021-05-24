В Баку произошло тяжелое ДТП

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, авария произошла на автодороге Масазыр-Новханы в поселке Масазыр Абшеронского района. В результате столкновения двух автомобилей LADA 15-БВ-216 и 99-ВК-812 пострадали четыре человека.

На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС, чтобы вытащить людей из деформированного салона автомобиля.