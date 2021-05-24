Летом о любимой газировке лучше забыть

Через несколько дней начинается лето, но жаркая погода установилась в Баку уже с середины мая, и прилавки с прохладительными напитками в магазинах начали быстро пустеть. К сожалению, не все эти напитки безобидны для организма, особенно детского. Так же очень жаль, что люди стали меньше внимания уделять такому средству утоления жажды как простая чистая вода. Хотя по целебному действию на организм ей трудно найти альтернативу.

Пить достаточно воды жизненно необходимо и полезно для организма человека. С другой стороны, вода - лучшая жидкость, чтобы утолить жажду. Чистая вода имеет много преимуществ по сравнению со многими напитками. Она не содержит калорий, сахаров, насыщенных жиров, консервантов, красителей и т.п. Особенно важно помнить об этом, когда речь идет о детях.

Как детский врач, приведу несколько вопросов, которые часто задают родители, и постараюсь на них ответить.

Почему детям особенно важно принимать достаточно воды?

Дело в том, что дети, по сравнению со взрослыми теряют воду значительно интенсивнее. Например, при дыхании, потении, с выделениями. С другой стороны, правильное развитие ребенка невозможно без достаточного количества воды. Поэтому, чтобы малыш вырос здоровым и крепким, он должен получать воду в полном объеме.

Как сделать воду любимым напитком ребенка?

Графин с чистой водой всегда должен быть на обеденном столе и малыш должен его видеть.

Важно приучить ребенка пить воду - понемногу, глотками, в течение всего дня - утром, до еды, во время еды (если это облегчает малышу прием пищи или, если пища не жидкая, то пару глотков воды комнатной температуры только облегчат пищеварение, учитывая то, что вода это универсальный растворитель), в перерывах между едой.

А глоток воды после любого приема пищи посодействует очистке пищевода от остатков пищи. К слову, в последние годы во всем мире и в том числе среди детей растет статистика заболеваний пищевода, особенно такая непростая для диагностики и лечения болезнь, как аллергический эозинофильный эзофагит. И в этом не последнюю роль играет качество принимаемой еды, остатки которой, находясь в пищеводе, вполне способны дополнительно раздражать ее стенки. Один-два глотка воды помогают организму быстрее очистить пищевод.

Обязательно надо снабжать детей водой, когда они выходят из дома - на занятия, в секции, погулять, поиграть, путешествовать и т д. Пусть у ребенка всегда с собой будем бутылочка многоразового пользования с чистой водой.

Температура принимаемой воды должна быть не ниже комнатной температуры или теплой, примерно равной температуре тела. Слишком холодная или горячая вода вредна для организма, как ребенка, так и взрослого.

Можно давать ребенку воду, настоянную на любимых им фруктах или травах.

К другим вариантам полезных напитков, кроме воды относятся нежирное молоко (если на молоко нет аллергии), кефир, айран, несладкий некрепкий чай.

Заставлять ли ребенка пить воду, если он не хочет?

При всем вышесказанном, надо помнить, что нельзя заставлять детей пить воду. Они сами знают и чувствуют когда и сколько им надо пить. Дело взрослых простое: сделать так, что бы малыш при желании всегда мог выпить чистой воды.

Как быть с любимой газировкой?

К напиткам, которые стоит ограничить, следует отнести те, которые содержат много соли, сахара, жира. К таким жидкостям относятся - сладкие газированные напитки, концентрированные фруктовые и овощные соки, шоколад или кофе содержащие напитки, приготовленные из молочных продуктов с высоким содержанием жира.

Надо ограничивать употребление детьми напитков, содержащих кофеин - крепкий чай и кофе, кола, энергетики. Из-за сравнительно низкого веса детей, возможные нежелательные действия кофеина влияют на них сравнительно больше, чем на взрослых.

Гусейн Габулов,

детский врач, профессор кафедры "Детские болезни" АМУ