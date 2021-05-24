Заблокирована сухопутная дорога из Турции в Нахчыван

Проливные дожди привели к образованию селевого потока в районе Аралыг турецкого города Игдыр, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

Из-за этого сухопутная дорога из Турции в Нахчыван оказалась заблокированной.

Шторм в районе Гарагоюнлу снес крыши домов и повалил деревья.

Принесенные селевым потоком камни создали препятствия для движения транспорта. Ведутся работы по его восстановлению.