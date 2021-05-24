https://news.day.az/society/1345451.html Заблокирована сухопутная дорога из Турции в Нахчыван - ВИДЕО
Заблокирована сухопутная дорога из Турции в Нахчыван - ВИДЕО
Проливные дожди привели к образованию селевого потока в районе Аралыг турецкого города Игдыр, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
Из-за этого сухопутная дорога из Турции в Нахчыван оказалась заблокированной.
Шторм в районе Гарагоюнлу снес крыши домов и повалил деревья.
Принесенные селевым потоком камни создали препятствия для движения транспорта. Ведутся работы по его восстановлению.
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