Оперштаб отменил одно из карантинных ограничений

Решением Оперативного штаба при Кабинете Министров с прошлого года в нашей стране запрещен ряд мероприятий, а также работа развлекательных заведений.

Один из таких запретов касался деятельности аттракционов на Приморском бульваре.

Как передает Day.Az, советник председателя правления Приморского бульвара Конуль Имамвердиева сообщила Olke.az, что ограничения на использование круизных лайнеров уже сняты.

"С середины мая работают круизные лайнеры. Судам разрешено ходить при условии сохранения социальной дистанции пассажиров. То есть судно введено в эксплуатацию в соответствии со всеми требованиями Оперативного штаба при Кабинете Министров", - отметила она.

Имамвердиева сказала, что пока не ясно, когда возобновятся работы аттракционов на бульваре.

"На кораблях можно придерживаться социальной дистанции. Но невозможно соблюдать эти правила на аттракционах, используемых детьми. Мы введем их в действие по усмотрению Оперативного штаба. Использование аттракционов на бульваре пока не разрешено ", - сказала Имамвердиева.