Еще один автобус в Баку перешел на карточную систему

Как и во всех сферах обслуживания, внедрение безналичной оплаты в пассажироперевозках является одним из приоритетных вопросов. По поручению главы государства за последние пять лет в этом направлении были предприняты важные шаги. Так, 58 процентов автобусных маршрутов в столице интегрированы в систему безналичной оплаты. Посредством "BakıKart" проезд в общественном транспорте ежедневно оплачивает около 780 тыс пассажиров (42 проц от общего количества пассажиров).

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, с 24 мая оплата проезда в автобусах маршрута номер 113 (станция метро "Гара Гараев" - поселок Амирджан) также будет осуществляться посредством "BakıKart".

Согласно рабочему процессу, в систему безналичной оплаты будут постепенно интегрированы и другие маршруты. Об этом будет объявлено заранее.