https://news.day.az/society/1345556.html Шуша станет культурно-туристической зоной - министр
Шуша станет культурно-туристической зоной - министр
Готовится план действий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам министр культуры Анар Керимов.
По его словам, первоочередным является вопрос восстановления исторических и культурных памятников.
"Мы должны начать с этого. В то же время важна работа по восстановлению инфраструктуры. Разумеется, далее следуют вопросы возвращения в город населения и продолжения традиций.
В целом мы намерены превратить Шушу в культурно-туристическую зону", - сказал Керимов.
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