Шуша станет культурно-туристической зоной

Готовится план действий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам министр культуры Анар Керимов.

По его словам, первоочередным является вопрос восстановления исторических и культурных памятников.

"Мы должны начать с этого. В то же время важна работа по восстановлению инфраструктуры. Разумеется, далее следуют вопросы возвращения в город населения и продолжения традиций.

В целом мы намерены превратить Шушу в культурно-туристическую зону", - сказал Керимов.