В Баку задержаны угонщики автомобилей

Сотрудники 5-го Бинагадинского районного отделения полиции на основании полученной информации об угоне автомобиля Toyota Prado, провели оперативные мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, соглано информации, в Бинагадинском районе Баку неизвестный угнал автомобиль Toyota Prado, воспользовавшись тем, что водитель оставил транспортное средство с незаглушенным двигателем.

Сотрудники отделения полиции, куда обратился потерпевший, незамедлительно приступили к оперативно-разыскным мероприятиям.

По записям камер видеонаблюдения было установлено, что автомобиль двигался по территории Ясамальского района. Угонщик не подчинился требованиям правоохранителей остановиться, однако через некоторое время был задержан. Им оказался ранее судимый житель столицы Мирзаага Зарбалиев. Он признался, что угнал Prado с целью покататься.

Сотрудники 5-го отделения полиции по подозрению в еще одном угоне задержали Ханлара Велишова и Сеймура Садыгова. Было установлено, что злоумышленники похитили мопед, принадлежащий службе курьерской доставки одного из столичных ресторанов. Молодые люди сперва заказали еду из этого ресторана на дом, а по прибытии курьера один из них - С.Садыгов сел на мопед и покинул место происшествия.

Угнанное транспортное средство было изъято у них при задержании.

По данным фактам продолжается расследование.