Вот как будет выглядеть Бакинский зоопарк

В Бакинском зоопарке, в котором продолжаются работы по реконструкции, будет построен аквариумный тоннель, сказал Trend директор учреждения Азер Гусейнов, передает Day.Az.

"Реконструированный зоопарк отличается расширенной территорией. Здесь много места для прогулок посетителей, также расширены вольеры для животных. На территории выбраны интересные траектории для прогулок, посетители смогут лучше разглядеть животных. Кроме того, будет создано место для детей, где они смогут лучше ознакомиться с зоологической жизнью, посмотреть короткометражные фильмы, будут проводиться викторины".

Гусейнов подчеркнул, что в зоопарке созданы условия и для лиц с инвалидностью. В парке планируется организовать ветеринарный центр. Также будут созданы места для прогулок на пони, санузлы.

Напомним, что в Бакинском зоопарке, работа которого временно приостановлена с 2019 года, продолжается реконструкция. Прежняя площадь зоопарка была 2,25 гектара, после ремонта она составит 4,25 гектара. В связи с ремонтными работами животные временно переселены в Гарадагский район.