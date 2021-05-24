Выявлены случаи неправильного расчета срочной надбавки к зарплате медработников

В прошлом году были выявлены случаи неправильного расчета срочной надбавки к зарплате медицинских работников, участвующих в борьбе с пандемией.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной палаты на законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год" и годовом отчете об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год.

В заключении отмечено, что проведенные аналитические процедуры выявили случаи выплаты срочной надбавки к заработной плате контингенту, не предусмотренному соответствующим Положением, утвержденным Кабинетом Министров, при определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в борьбе с пандемией, и неправильного расчета срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с пандемией, что в конечном итоге создало условия для излишнего расходования средств.

Также недостатки, допущенные в процессе обеспечения карантинного режима, связанные с правильным определением направления деятельности предприятий и периодичности деятельности медицинских учреждений в борьбе с коронавирусом, в целом повлияли и на уровень целевого использования средств.