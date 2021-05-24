Задержан азербайджанец, воевавший в вооруженной группировке в Сирии

СГБ провела оперативно-розыскные мероприятия в связи с информацией о том, что гражданин Азербайджана Джамалов Орхан Тофиг оглу (1986 года рождения) покинул страну в 2014 году и присоединился к вооруженной группировке террористической организации "ИГ" в Сирии.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, размещенной на сайте СГБ.

Ранее Орхану Джамалову было предъявлено обвинение в хранении ручных гранат и патронов различного калибра, которые были обнаружены во время обыска в его доме в ходе проводимой для предотвращения террористических актов в стране операции против членов незаконного вооруженного формирования "Лесные братья", возглавляемого жителем Загатальского района Ильгаром Моллачиевым. По делу был вынесен обвинительный приговор. После освобождения Орхан Джамалов по приглашению и с помощью человека по имени Шамиль по прозвищу "Ханзала" в августе 2014 года перебрался в Турцию, а оттуда незаконно - в Сирию. Были выявлены обоснованные подозрения в том, что Орхан Джамалов присоединился к незаконному вооруженному формированию "Азери Джамаат", подчинявшийся террористической организации "ИГ", и участвовал в учениях и вооруженных конфликтах в составе этой преступной группы.

В рамках уголовного дела, возбужденного в связи с указанными фактами в СГБ, О.Джамалов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК Азербайджанской Республики 12.1, 218.2 и 283-1.3, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста. В ходе допроса он отметил, что поехал в указанный регион, поддавшись на религиозный обман и то, что там происходило, противоречит сути религии, признался в совершенных преступлениях, сказал, что раскаивается в содеянном.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.