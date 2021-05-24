Турция и Азербайджан - близкие союзники в мировом масштабе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на сегодняшней презентации первого цифрового проекта TURKIC.World (Тюркский мир), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и Albayrak Media Group.

Он отметил, что Азербайджан и Турция занимают единую позицию по всем вопросам: "Сегодня в мире нет стран, таких же близких друг к другу, как мы. Потому что у нас общая история, общие корни".

"Во время 44-дневной Отечественной войны ни одна страна не оказала Азербайджану такую поддержку, какую оказала Турция. Представители СМИ, журналисты из братской страны, готовя репортажи из зоны боевых действий, доводили до всего мира наш голос истины. Эта солидарность еще больше вдохновила нас, придала нам дополнительные силы. Наша цель - более глубокое и всестороннее развитие наших отношений в области СМИ, как и в военной, политической, экономической, культурной, образовательной и торговой сферах. Главное заключается в том, что мы будем предпринимать все шаги вместе.

Согласно решениям руководителей наших стран, в сентябре прошлого года делегация во главе с помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым совершила визит в Стамбул в целях разработки совместно со СМИ братской страны медиа-платформы. И в рамках визита решение о создании медиа-платформы было принято. Всего через несколько месяцев был одобрен законопроект о принятии Меморандума о стратегическом сотрудничестве в сфере СМИ между Азербайджаном и Турцией", - уточнил Ахмед Исмаилов.