Совместная медиаплатформа показала свою значимость во время Отечественной войны Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава REAL TV, журналист Миршахин Агаев на сегодняшней презентации первого цифрового проекта TURKIC.World (Тюркский мир), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и Albayrak Media Group.

Пожелав проекту удачи, он напомнил слова Великого лидера Гейдара Алиева: "Два государства, одна нация".

"Теперь этот лозунг формируется в духе "два государства, единые медиа". Создание совместной медиаплатформы проявило свою значимость во время Отечественной войны. Тогда Азербайджан и Турция выступили с единой платформы. Во время поездок в районы, подвергшиеся обстрелам, мы видели, как наши турецкие коллеги работали с нами плечом к плечу", - сказал Миршахин Агаев.