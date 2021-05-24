https://news.day.az/society/1345694.html В Азербайджане за сутки выявлено 156 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 156 случаев заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 424 заболевших, скончались 7 человек, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 332 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 321 132 человека вылечились, 4 867 - скончались, число активных больных составляет 6 611 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 546 тестов, в целом за все время пандемии - 3 458 790.
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