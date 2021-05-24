Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 115 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 22, вторую - 93 человека.

Общее количество введенных гражданам доз вакцины по стране составило 1 987 084. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 134 398, второй - 852 686 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.