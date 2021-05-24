https://news.day.az/society/1345699.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 115 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 22, вторую - 93 человека.
Общее количество введенных гражданам доз вакцины по стране составило 1 987 084. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 134 398, второй - 852 686 человек.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
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