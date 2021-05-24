В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана прошла церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса»

Сегодня в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана состоялась церемония выпуска военнослужащих, окончивших "Курс подготовки офицеров запаса", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие поздравили выпускников с присвоением очередного воинского звания "лейтенант" и пожелали им успехов на службе. В свою очередь, молодые офицеры пообещали применять полученные на курсах знания и практические навыки на местах службы и достойно исполнять возложенные на них обязанности.

Успешно окончившим курс выпускникам были вручены лейтенантские погоны и сертификаты.

В заключение состоялось прохождение молодых лейтенантов торжественным маршем перед трибуной.