https://news.day.az/society/1345747.html В Баку супруги получили тяжелые травмы в драке с соседом
В Баку супруги получили тяжелые травмы в драке с соседом
В результате драки в Сураханском районе Баку два человека получили тяжелые травмы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, иницент зафиксирован в поселке Амирджан.
Ровшан Тамус оглу Гадимов 1968 года рождения и его жена Джейран Махал гызы Гадимова 1971 года рождения вступили в драку с соседом. Во время перепалки супруги получили тяжелые травмы.
У М.Гадимовой диагностирован перелом левой руки.
По факту 33-м отделением полиции Сураханского района проводится расследование.
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