В Баку супруги получили тяжелые травмы в драке с соседом

В результате драки в Сураханском районе Баку два человека получили тяжелые травмы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, иницент зафиксирован в поселке Амирджан.

Ровшан Тамус оглу Гадимов 1968 года рождения и его жена Джейран Махал гызы Гадимова 1971 года рождения вступили в драку с соседом. Во время перепалки супруги получили тяжелые травмы.

У М.Гадимовой диагностирован перелом левой руки.

По факту 33-м отделением полиции Сураханского района проводится расследование.