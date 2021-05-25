В Лянкяране отравилась семья

Проживающая в городе Лянкяран семья Гасымовых отравилась фасолью и решилась заняться самолечением в домашних условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на, через некоторое время у 5-летней Марьям Мурад гызы Гасымовой ухудшилось состояние, она была госпитализирована в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Тело направлено на экспертизу.

Отметим, что 6-летний брат умершей переведен в одну из столичных больниц.

По факту проводится расследование.