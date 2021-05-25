https://news.day.az/society/1345762.html В Лянкяране отравилась семья
В Лянкяране отравилась семья
Проживающая в городе Лянкяран семья Гасымовых отравилась фасолью и решилась заняться самолечением в домашних условиях.
Как передает Day.Az со ссылкой на, через некоторое время у 5-летней Марьям Мурад гызы Гасымовой ухудшилось состояние, она была госпитализирована в Лянкяранскую центральную районную больницу.
Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Тело направлено на экспертизу.
Отметим, что 6-летний брат умершей переведен в одну из столичных больниц.
По факту проводится расследование.
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