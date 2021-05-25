Отмена масочного режима увеличит количество заражений

"Если не соблюдать правила дистанции на открытом воздухе, количество инфекций может увеличиться".

Как передает Day.Az, об этом в программе "Nə baş verir?" на телеканале ARB 24 сказал доктор Эмиль Гасымов.

Он подчеркнул, что в сентябре количество заражений увеличится.

"После решения отменить масочный режим на открытом воздухе, возможно, мы сможем комфортно провести лето, но осенью, то есть в сентябре-октябре, может наблюдаться рост повторных заражений", - отметил Эмиль Гасымов.