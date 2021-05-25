https://news.day.az/society/1345779.html Отмена масочного режима увеличит количество заражений - Предупреждение врача - ВИДЕО
Отмена масочного режима увеличит количество заражений - Предупреждение врача - ВИДЕО
"Если не соблюдать правила дистанции на открытом воздухе, количество инфекций может увеличиться".
Как передает Day.Az, об этом в программе "Nə baş verir?" на телеканале ARB 24 сказал доктор Эмиль Гасымов.
Он подчеркнул, что в сентябре количество заражений увеличится.
"После решения отменить масочный режим на открытом воздухе, возможно, мы сможем комфортно провести лето, но осенью, то есть в сентябре-октябре, может наблюдаться рост повторных заражений", - отметил Эмиль Гасымов.
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