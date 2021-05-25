«YAŞAT» оплатил операции еще 6 ветеранам

При совместной поддержке Фонда "YAŞAT" и Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям оплачены расходы на операции военнослужащим Эльнуру Бадирову, Рахилю Махмудову, Эмилю Шаммамедову, Угуру Алиеву, Фархаду Гасанову и Ниджату Амирли.

Об этом Day.Az сообщает во вторник со ссылкой на Фонд.

Напомним, что для обращения в Фонд и ознакомления с его работой функционирует портал yashat.gov.az

Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также функционирует call-center Фонда - "8110".