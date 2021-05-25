Бакинское метро возобновляет работу с 31 мая.



Как сообщает во вторник Day.Az, об этом 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

По его словам, этот шаг предпринят в связи с тем, что в последнее время наблюдается положительная динамика в связи с коронавирусной пандемией в Азербайджане.