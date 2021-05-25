В Азербайджане было сделано порядка 2 млн доз вакцины

C 18 января по сегодняшний день было сделано порядка 2 млн доз вакцины, более 850 000 граждан страны вакцинированы полностью, обеими дозами.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров



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