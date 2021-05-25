https://news.day.az/society/1345843.html В Азербайджане было сделано порядка 2 млн доз вакцины
Как передает Day.Az, об этом сообщила Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров
В Азербайджане было сделано порядка 2 млн доз вакцины
C 18 января по сегодняшний день было сделано порядка 2 млн доз вакцины, более 850 000 граждан страны вакцинированы полностью, обеими дозами.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров
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