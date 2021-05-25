https://news.day.az/society/1345846.html В Азербайджане разрешается работа междугороднего транспорта
В Азербайджане разрешается работа междугороднего транспорта
С 31 мая в Азербайджане возобновляется автобусное сообщение между районами страны.
Об этом сообщил в ходе брифинга Оперштаба при Кабмине помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию администрации Президента Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре