https://news.day.az/society/1345848.html В Азербайджане открываются пляжи - Дата
В Азербайджане открываются пляжи - Дата
В Азербайджане с 10 июня откроются пляжи.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.
По его словам, на пляжах будут действовать правила, которые были введены в прошлом году.
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