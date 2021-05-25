В Азербайджане открываются пляжи

В Азербайджане с 10 июня откроются пляжи.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

По его словам, на пляжах будут действовать правила, которые были введены в прошлом году.