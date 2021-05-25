В Азербайджане введут ковид-паспорта

В Азербайджане будут введены COVID-паспорта.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента сказал, что те, кто получил обе дозы вакцины от коронавируса, получат сертификат о вакцинации: "Второй сертификат - это сертификат об иммунитете. Этот сертификат будет предоставлен переболевшим коронавирусом. Эти сертификаты будут называться COVID-паспортами. Лица, имеющие один из этих сертификатов, смогут воспользоваться услугами спортивных учреждений".

Помощник президента отметил, что в будущем этот подход планируется применить и к свадьбам, а также COVID-паспорта будут применяться для посещения концертов, театров.