В Азербайджане открываются моллы

В Азербайджане моллы восстанавливают работу с 10 июня.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.