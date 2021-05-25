https://news.day.az/society/1345856.html В Азербайджане открываются моллы - Названа дата
В Азербайджане открываются моллы - Названа дата
В Азербайджане моллы восстанавливают работу с 10 июня.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
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