В Азербайджане возобновится деятельность мест поклонения и мечетей

С 10 июня в Азербайджане возобновляется функционирование мест поклонения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает во вторник Day.Az.

Работа этих мест будет разрешена в соответствии с определенными ограничениями и правилами карантина.