https://news.day.az/society/1345859.html В Азербайджане возобновится деятельность мест поклонения и мечетей - Оперштаб
В Азербайджане возобновится деятельность мест поклонения и мечетей - Оперштаб
С 10 июня в Азербайджане возобновляется функционирование мест поклонения.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает во вторник Day.Az.
Работа этих мест будет разрешена в соответствии с определенными ограничениями и правилами карантина.
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