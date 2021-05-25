Шахмар Мовсумов назвал условие возможного возобновления свадеб

"Тем, кому уже ввели обе дозы вакцины, будет предоставлен сертификат о вакцинации. Второй сертификат это сертификат иммунитета. Он будет предоставлен тем, кто вылечился от коронавируса. Оба эти сертификата будут называться COVİD-паспортами. Обладатели любого одного из них смогут посещать спортивные оздоровительные объекты. В дальнейшем предусматривается, что требование в связи с COVİD-паспортами будет распространяться и на свадьбы".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что здесь речь идет о концертах, кинотеатрах, свадьбах и других торжествах: "О том, когда начнет действовать это правило, будет сообщено дополнительно".