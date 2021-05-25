Завтра в Баку будет дождливо

Обнародован прогноз погоды на 26 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами пройдет дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем - 22-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 24-26 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем - 65-75%.

26 мая в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, есть вероятность выпадения града. Утром местами будет туман, в отдельных местах западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5 -10, днем - 13-18 градусов тепла.