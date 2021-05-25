Стало известно, как можно будет получить COVİD-паспорт в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов сообщил, что в стране уже вакцинировано около 10 процентов населения.

"Первый сертификат - это сертификат вакцинации. Для тех, кто получил две дозы вакцины, на портале e-gov.az формируется специальный сертификат вакцинации. Каждый гражданин имеет доступ к этому сертификату через приложение "e-təbib". Его также можно будет распечатать с портала e-gov.az и хранить в бумажном виде. Второй - это сертификат иммунитета, который применяется к людям, которые заболели и выздоровели. На них не распространяется вакцинация в течение определенного периода времени, поэтому сертификат иммунитета также считается паспортом COVID. Оба сертификата имеют QR-код. Это также создает возможность электронной проверки".