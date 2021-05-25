Будет ли работать общественный транспорт в выходные?

Запрет на работу общественного транспорта в выходные остается в силе.

Об этом modern.az сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.

По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен в ходе очередного смягчения.

Помощник Президента также сообщил, что с 31 мая Бакинский метрополитен будет работать в прежнем режиме - с 06:00 до 00:00.

"Ограничение работы общественного транспорта в выходные также распространяется на метро", - добавил Ш.Мовсумов.