https://news.day.az/society/1345908.html Будет ли работать общественный транспорт в выходные? - Официальный ответ
Будет ли работать общественный транспорт в выходные? - Официальный ответ
Запрет на работу общественного транспорта в выходные остается в силе.
Об этом modern.az сказал помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.
По его словам, этот вопрос может быть рассмотрен в ходе очередного смягчения.
Помощник Президента также сообщил, что с 31 мая Бакинский метрополитен будет работать в прежнем режиме - с 06:00 до 00:00.
"Ограничение работы общественного транспорта в выходные также распространяется на метро", - добавил Ш.Мовсумов.
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