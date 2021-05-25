https://news.day.az/society/1345962.html Будет ли работать метро по выходным?
Будет ли работать метро по выходным?
Стало известно, будет ли Бакинский метрополитен работать в субботу и воскресенье.
Как сообщил АПА глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, общественный транспорт, в том числе метро, в субботу и воскресенье работать не будет, передает Day.Az.
Отметим, деятельность Бакинского метрополитена возобновляется с 31 мая.
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