Вот как будут осуществляться междугородние и межрайонные пассажироперевозки

Согласно решению, обнародованному Оперативным штабом при Кабинете министров, с 31 мая в Азербайджане будут полностью возобновлены междугородние и межрайонные перевозки пассажиров.

Как сообщили Day.Az в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, автовокзалы и компании-перевозчики незамедлительно начали соответствующую подготовку и к 31 мая будут полностью готовы к обслуживанию пассажиров.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в соответствии со специальной инструкцией, разработанной Государственной автотранспортной службой.

В функционирующих на территории республики 56 автовокзалах и автостанциях будет проводиться ежедневная дезинфекция транспортных средств, территории автовокзалов и залов ожидания.

С целью устранения плотности будет обеспечена перевозка в соответствии с пассажиропотоком. В случае обнаружения пассажира с симптомами коронавируса, водители будут проинструктированы.

Будет обеспечен контроль наличия у водителей признаков коронавируса во время начала работы и после нее, в случае выявление заболевания, эти лица будут отстранены от управления автобусом, будут приняты соответствующие меры.

Водителям будут выдаваться дезинфицирующий спиртсодержащий гель-раствор, одноразовые перчатки и маски.

Будет организовано ограничение использования внутренних систем охлаждения и отопления автобусов, работающих по принципу вентиляции. При проведении уборки в автобусах будет осуществляться контроль за тем, чтобы окна были закрыты, а при перевозке пассажиров - максимально открыты для проветривания салона.