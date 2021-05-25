https://news.day.az/society/1346004.html Генпрокуратура начала проверки в Бардинском отделе Общества Красного Полумесяца
Генпрокуратура начала проверки в Бардинском отделе Общества Красного Полумесяца
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана начало расследование в связи с незаконными действиями должностных лиц Бардинского отдела Общества Красного Полумесяца Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в настоящее время сотрудники управления проводят проверки в учреждении.
В ответ на запрос Trend в пресс-службе Генпрокуратуры было отмечено, что позднее общественности будет предоставлена подробная информация.
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