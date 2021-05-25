https://news.day.az/society/1346013.html Вот как выглядит COVID-паспорт в Азербайджане - ФОТО
Вот как выглядит COVID-паспорт в Азербайджане - ФОТО
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов распространил фото COVİD-паспорта.
Как сообщает Day.Az, Ш.Мовсумов распространил фото COVİD-паспорта в "Twitter" и отметил, что единственный путь к победе над пандемией и возвращению к нормальной жизни это вакцинация.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре