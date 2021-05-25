Вот как выглядит COVID-паспорт в Азербайджане

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов распространил фото COVİD-паспорта.

Как сообщает Day.Az, Ш.Мовсумов распространил фото COVİD-паспорта в "Twitter" и отметил, что единственный путь к победе над пандемией и возвращению к нормальной жизни это вакцинация.