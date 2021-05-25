В Баку попал в аварию пожарный автомобиль Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла сегодня днем на территории Бинагадинского района, когда пожарный автомобиль ехал на вызов.

В результате происшествия пострадали несколько сотрудников Государственной службы пожарной охраны.

Некоторые из пострадавших госпитализированы, остальные были отпущены домой после оказания амбулаторной помощи.

Отметим, пожарный автомобиль столкнулся с грузовиком марки "КамАЗ".