В Азербайджане соткан уникальный ковер

Стоимость самого дорогого ковра, сотканного до сегодняшнего дня в хачмазском филиале ОАО "Азерхалча", составила 24 тысячи манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала журналистам директор хачмазского филиала ОАО Салима Гаджиева.

По ее словам, в мастерской Хачмаза, которая открылась в мае 2017 года, за четыре года было соткано 276 больших и малых ковров.

"В первые годы на предприятии работало около 90 человек, а сегодня - 57, в том числе 48 ткачей. Ковры нашего предприятия отличаются от карабахских и тебризских своей вышивкой. Производимые на нем ковры с мелкими узорами сотканы в губинском и ширванском стилях", - сказала Гаджиева.

Она сообщила, что в настоящее время на предприятии работают 16 из 43 станков. Кроме того, пять ковров уже сотканы и готовы к резке.

В последнее время в мастерской продажи не осуществлялись, но ранее цена ковров была установлена ​​на уровне 600, 800 и 1000 манатов за квадратный метр.