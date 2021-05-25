https://news.day.az/society/1346045.html В Баку избили сотрудников «Азеригаз» - ВИДЕО
В Баку избили сотрудников «Азеригаз» - ВИДЕО
Четверо сотрудников производственного объединения(ПО) "Азеригаз" подверглись физическому насилию при выполнении служебных обязанностей в поселке Рамана Сабунчинского района.
Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", больше всего пострадал Илькин Азизов, руководитель группы. Абоненту сообщили, что проходящий около его дома подземный газопровод будет отремонтирован за счет средств ПО.
Кроме того, было обнаружено незаконное соединение в проходящем по двору газопроводе. Препятствовавший работе сотрудников ПО местный житель Эльнур Алиев напал на них.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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