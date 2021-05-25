В Баку избили сотрудников «Азеригаз»

Четверо сотрудников производственного объединения(ПО) "Азеригаз" подверглись физическому насилию при выполнении служебных обязанностей в поселке Рамана Сабунчинского района.

Как сообщили Day.Az в "Азеригаз", больше всего пострадал Илькин Азизов, руководитель группы. Абоненту сообщили, что проходящий около его дома подземный газопровод будет отремонтирован за счет средств ПО.

Кроме того, было обнаружено незаконное соединение в проходящем по двору газопроводе. Препятствовавший работе сотрудников ПО местный житель Эльнур Алиев напал на них.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.