Как будет проходить богослужение в местах религиозного поклонения?

Сегодня принято решение об открытии мест религиозного поклонения в Азербайджане, и это радует. Управление мусульман Кавказа (УМК) неоднократно обращалось по этому поводу в соответствующие инстанции.

Об этом Oxu.Az заявил полномочный представитель председателя УМК, гаджи Шахин Гасанли, передает Day.Az.

По его словам, богослужение и другие церемонии в молитвенных домах будут совершаться с соблюдением правил особого карантинного режима.

"Места поклонения начнут функционировать с 10 июня при условии соблюдения безопасной дистанции, использования медицинских масок и выполнения других правил гигиены. Также будет осуществляться соответствующий контроль", - сказал Ш.Гасанли.

Он считает, что эти требования несложно выполнять, так как число членов общины в мечетях позволяет регулировать их соблюдение.