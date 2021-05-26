На этих улицах и проспектах Баку возникли пробки - СПИСОК - ФОТО
В настоящее время на ряде улиц и проспектов наблюдается интенсивность движения транспортных средств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на оживленных улицах и проспектах возникают трудности с движением автобусов по линиям экспресс и регулярных маршрутов. В интервале движения наблюдаются задержки и плотность на следующих направлениях:
Проспект Зии Буньядова - от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении круга 20 января до пересечения с проспектом Ататюрка.
На главной и вспомогательной дороге в направлении проспект Гейдара Алиева - Центр.
Проспект 8 ноября - в направлении центра от пересечения с улицей Рамиза Гулиева до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова.
Улица Саламзаде- в направлении проспекта Буньядова от пересечения с Тбилисским проспектом.
Улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева, начиная от пересечения с проспектом Ходжалы.
Шоссе Аэропорта-плотность в направлении центра от моста Рамана до моста Сабунчи.
Улица Рашида Бейбутова - от пересечения с улицей Зарифы Алиевой до Центрального банка.
От автовокзала в направлении Московского проспекта - 20 января.
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