На этих улицах и проспектах Баку возникли пробки

В настоящее время на ряде улиц и проспектов наблюдается интенсивность движения транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на оживленных улицах и проспектах возникают трудности с движением автобусов по линиям экспресс и регулярных маршрутов. В интервале движения наблюдаются задержки и плотность на следующих направлениях:

Проспект Зии Буньядова - от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении круга 20 января до пересечения с проспектом Ататюрка.

На главной и вспомогательной дороге в направлении проспект Гейдара Алиева - Центр.

Проспект 8 ноября - в направлении центра от пересечения с улицей Рамиза Гулиева до пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова.

Улица Саламзаде- в направлении проспекта Буньядова от пересечения с Тбилисским проспектом.

Улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева, начиная от пересечения с проспектом Ходжалы.

Шоссе Аэропорта-плотность в направлении центра от моста Рамана до моста Сабунчи.

Улица Рашида Бейбутова - от пересечения с улицей Зарифы Алиевой до Центрального банка.

От автовокзала в направлении Московского проспекта - 20 января.