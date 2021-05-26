Таким будет Təzə Bazar после реконструкции

Представлены новые изображения проекта реконструкции рынка, известного как Təzə Bazar, расположенного на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, новый проект, представленный SkyscraperCity Azerbaijan, отличается измененным стилем конструкций базара, современным освещением и декоративным забором, огораживающим базар от проезжей части улицы С.Вургуна.

Изогнутые линии придают новым зданиям базара своеобразный стиль, а просторные павильоны позволят ему расширить деятельность и сделать ее более современной.

Отметим, что реконструкция Təzə Bazar продолжается, и торговцы временно переведены на новое место недалеко от станции метро "28 Мая". Принадлежавший государству до 2000 года Təzə Bazar был приватизирован. Затем акционерное общество было ликвидировано, и миноритарные акционеры продали свои акции крупным акционерам.