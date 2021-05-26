Закрепившаяся на рынке доставки еды компания Wolt расширяет диапазон своих услуг, войдя в сегмент розничной торговли. Итак, жители столицы уже могут использовать приложение Wolt для заказа продуктов из сети супермаркетов Araz. На данный момент в приложении доступен 1 филиал супермаркета, но ведутся активные работы по расширению зоны охвата.

Помимо сети супермаркетов в Wolt также доступны и другие точки розничной торговли. Пользователи имеют возможность заказать цветы, косметику, игрушки и многие другие предметы с помощью доставки.

"Мы постоянно ориентируемся на требования рынка и дорабатываем свой сервис с целью обеспечения максимального комфорта для наших пользователей. Спрос на доставку из магазинов явно наблюдается, и мы будем делать все в наших силах, чтобы удовлетворить этот спрос на высшем уровне", - отметил директор компании Wolt Фуад Бабаев.

Напомним, что с начала этого года в приложении Wolt доступна опция наличной оплаты. Достаточно лишь выбрать желаемую точку продажи и продукты. Оплату можно сделать как картой во время заказа, так и наличкой во время доставки.

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